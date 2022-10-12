Москва, 15 сентября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Хотелось бы, чтобы уже скорее глава Еврокомиссии перешла от слов к делу: конечно же, и сближение с находящимися под контролем Киева остатками УССР, и особенно приём этих остатков в Европейский союз «пойдут на пользу» и самому ЕС, и, главное, европейцам, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин сегодня, 15 сентября, комментируя визит главы Еврокомиссии в Киев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Окно в Европу

Как сообщалось, 15 сентября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев для проведения переговоров об экономическом сближении и выступлении киевского режима в Евросоюз.

«Все подобного рода поездки не более чем политические демарши, причём, судя по анализу соцсетей, они уже начали работать против имиджа таких «политических туристов».

Я имею в виду то, как такая деятельность смотрится в глазах европейцев, готовящихся к тяжёлой зиме, и европейского бизнеса, несущего от бездарной политики ЕС в отношении России существенные и, главное, возрастающие убытки.

О демократических традициях Европы вроде бы уже и бессмысленно говорить, но это не так, традиции есть, а фашисты для всё ещё многих европейцев — это фашисты. Одним словом, если Урсула фон дер Ляйен и заработает в Киеве несколько очков к своей политической репутации, то только в глазах Вашингтона, Лондона и глобалистских структур согласования.

В Париже и Берлине тоже пока придерживаются курса давления на Москву, но говорят о необходимости переговоров с ней, а не с Киевом.

С Киевом же всё ясно: этот режим может продемонстрировать лишь свою готовность воевать за общее антироссийское дело Запада, но устроить нормальную жизнь ни на давно контролируемых им территориях, ни тем более в тех районах, куда он приходит в силу развития военной обстановки, он не в состоянии.

Так что отношения с Киевом для Европы — это не приобретение, это дыра, в которую будут и далее утекать не только миллиарды евро, но и репутация Европы как территории здравомыслия и культуры.

Одним словом, чем дольше и настойчивее нынешнее брюссельское руководство будет реализовывать свою нынешнюю восточную политику, тем быстрее Европейский союз завершит своё движение к упадку и развалу.

Тут главное нам самим не отвернуть, не начать «договариваться», особенно с тем же Зеленским или той же нынешней главой Еврокомиссии и стоящими за ней силами», — высказал своё мнение Михаил Демурин.

Читайте также: Глава Еврокомиссии сообщила, что прибыла с визитом в Киев