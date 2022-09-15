Петропавловск-Камчатский, 15 сентября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. На Камчатке в 00:00 по местному времени 20 сентября завершится лососевая путина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Северо-восточном управлении Росрыболовства.

Лосось

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Запрет на вылов лососей связан со снижением подходов кижуча. Путину завершают также для предотвращения массового вылова семги на путях её миграции.

Стартовала лососевая путина в этом году на Камчатке 1 июня. За всё время выловлено было 133 тыс. тонн рыбы.

После завершения путины сотрудники рыбоохраны продолжат рейдовые мероприятия по выявлению браконьеров.

Как сообщало ИА REGNUM, за время путины добыто 119,1 тыс. тонн иваси и скумбрии, что в разы меньше рекомендуемого к вылову объёма. Ученые настаивают на повышении освоения этих видов рыб.