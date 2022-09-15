Самара, , 12:00 — REGNUM ИТ-Форум «Отечественный софт: путь к технологическому лидерству» пройдет в Самаре. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба департамента информационной политики Самарской области.

Информационные технологии ИА REGNUM

Сообщается, что региональное мероприятие состоится 20−21 октября, его основной целью является содействие разработчикам и заказчикам программных решений в развитии и внедрении импортонезависимого программного обеспечения в промышленном секторе Самарской области и Приволжского федерального округа.

Отмечается, что в условиях санкций большинство промышленных предприятий столкнулись с необходимостью в сжатые сроки переводить свою инфраструктуру на российские платформы и решения. По оценкам ассоциации разработчиков «Отечественный софт», с марта 2022 года спрос на российские продукты увеличился до десяти раз в зависимости от категории программного обеспечения, пояснили в пресс-службе.

Сообщается, что первый день форума будет посвящен обзору ситуации в ИТ-отрасли и обсуждению российского рынка программных продуктов в условиях формирования технологического суверенитета. Центральной темой второго дня форума станет цифровая трансформация промышленности, пояснили в пресс-службе.

«Процесс импортозамещения в ИT активно продолжается несколько лет. В 2019 году доля российского ПО в закупках госорганов составляла, по данным Минцифры, 65%. Сегодня на отечественные решения переходят и крупные компании. На рынке уже есть конкурентоспособные российские ИТ-решения, которые работают уже не первый год. В некоторых отраслях, например, в финтехе мы занимаем лидирующие позиции. Но есть секторы, в которых переход сложнее — логистика, энергетика, производство и другие. Теперь эти компании вынуждены серьезно ускориться», — приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Самарской области — руководителя департамента информационных технологий и связи Константина Преснякова.