Ульяновск, 15 сентября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Ульяновской области на рассмотрение депутатского корпуса внесён законопроект, предусматривающий внесение поправок в закон об инвестиционной деятельности. Причиной стало санкционное давление и уход ряда зарубежных компаний из региона. Законопроект разработало региональное министерство экономического развития и промышленности, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Изменения предлагается внести в закон «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» для «корректировки критерия» присвоения проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта.

«Как инструмент привлечения инвесторов на ближайшую перспективу предусматривается продление срока завершения реализации особо значимых инвестиционных проектов до 31 декабря 2025 года», — говорится в пояснительной записке.

По оценке чиновников, под новую норму о продлении сроков реализации проектов на два года, до конца 2025 года, могут попасть проекты общей стоимостью «не менее 2,5 млрд рублей» с созданием 1,5 тыс. новых рабочих мест.

Также закон предлагается дополнить новым основанием для лишения статуса особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области: приостановление или прекращение деятельности компании, подконтрольной иностранному юридическому лицу, реализующим либо реализовавшим особо значимый инвестиционный проект.

«Указанное основание вводится с целью лишения инвестиционных проектов, реализуемых организациями, собственники которых приняли решение прекратить деятельность на территории Российской Федерации в связи с введением санкций», — поясняется в документе.

Также предполагается снизить размер налоговой задолженности как одно из оснований лишения инвестиционного проекта статуса особо значимого — в министерстве считают, что проект должен быть исключён из перечня как особо значимый «только после наличия недоимки по уплате налогов в размере более 10 тыс. рублей».

«Указанное положение вводится в целях снижения риска лишения статуса при наличии незначительной задолженности по налогам, сложившейся в результате технических ошибок либо задержками поступлений средств, уплаченных организациями», — отмечают авторы законопроекта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом объём инвестиций в основной капитал возрос на 28,5% и достиг 43 152,9 млн рублей.