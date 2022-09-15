Тюмень, , 11:56 — REGNUM В Тюмени управляющая аптечной сети оштрафована за нарушение порядка ценообразования. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Лекарства

Прокурорская проверка установила, что в аптечной сети ООО «Аптек от склада» по завышенным ценам продавались лекарственные препараты, включённые в перечень жизненно необходимых.

К примеру, «АЦЦ Лонг» таблетки шипучие, 600 мг, 10 штук в аптечной сети составила 680 рублей, что превысило установленный предельный размер розничной надбавки на 263,23 рубля.

В отношении управляющей было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ («Нарушение порядка ценообразования»). Женщина оштрафована на сумму в размере 50 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, распоряжением департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 27 сентября 2021 № 149/01−21 установлены предельные размеры оптовых надбавок на лекарства ЖНВЛП стоимостью до 100 рублей — 16%, розничные надбавки в дешёвом сегменте до 100 рублей — до 30%.

В ведомстве тогда поясняли, что увеличение надбавки произошло лишь в рознице до 100 рублей, где изменения составили на 3−6 рублей. На остальных позициях — свыше 100 рублей — изменения либо не произошли, либо направлены в сторону уменьшения.

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