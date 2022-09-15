Вашингтон, 15 сентября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Решение американских властей о перечислении в Афганский фонд $3,5 млрд из средств Центробанка Афганистана противоречит нормам международного права. Об этом говорится в комментарии российского посольства в США, опубликованном пресс-службой дипмиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

О создании Афганского фонда объявили министерство финансов и Госдепартамент США. Решено направить $3,5 млрд из замороженных активов афганского ЦБ на стабилизацию экономики этой страны. Для этого деньги переведут в швейцарский трастовый фонд и будут распределять их в обход правительства Афганистана, образованного радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Считаем этот шаг противоречащим нормам международного права и нарушающим суверенитет зарубежного государства», — подчеркнули в российском посольстве.

Афганский народ, указано в комментарии, вправе самостоятельно, без вмешательства иностранных «контролёров», распоряжаться принадлежащими ему средствами. Подобные действия США, прикрываемые гуманитарными лозунгами, только усугубят бедственное положение населения.

В посольстве призвали Вашингтон одуматься, вернуть средства Афганистану и перестать применять колониалистские методы в отношении суверенных государств.

Как сообщало ИА REGNUM, США заморозили госрезервы правительства Афганистана в своих банках после захвата власти в стране радикальной группировкой.

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