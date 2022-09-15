Самарканд, Узбекистан, 15 сентября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Киргизии, заявил 15 сентября президент РФ Владимир Путин на встрече с киргизским коллегой Садыром Жапаровым на полях саммита ШОС в Самарканде (Узбекистан).

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«Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером (Киргизии), у нас в прошлом году рост торгового оборота был заметный, и в этом году растет, причем очень хорошими темпами. В прошлом году он вырос у нас на 46,6%, а в этом году за первые пять месяцев — еще плюс 30%. Это очень хороший показатель», — заявил глава российского государства.

Путин добавил, что Москва продолжает оказывать экономическую поддержку Киргизии. Так, в 2021 году финансовая помощь составила $20 млн, в 2022 году еще $1,5 млн выделены на восстановление социальной инфраструктуры.