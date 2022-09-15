В КНДР высмеяли министра объединения Южной Кореи
Пхеньян, 15 сентября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Северокорейские СМИ резко высмеяли министерство объединение Южной Кореи и главу ведомства Квон Ён Сэ.
Иван Шилов ИА REGNUM
Северная Корея
В статье, опубликованной агентством Tongil Voice 14 сентября, назвали южнокорейского министра «дураком» и «марионеткой», акцентировав внимание на том, что над ним смеются тысячи человек.
Ранее министр объединения Южной Кореи призвал Пхеньян ответить на «смелую инициативу» южнокорейского лидера Юн Сок Ёля о предоставлении всесторонней экономической помощи в обмен на шаги по денуклеаризации.
Отметим, что СМИ КНДР назвали данную инициативу «глупой идеей» и «несбыточной мечтой».
Напомним, что в последний раз в КНДР упоминали министра объединения и других политиков Южной Корее в апреле текущего года.