Пхеньян, 15 сентября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Северокорейские СМИ резко высмеяли министерство объединение Южной Кореи и главу ведомства Квон Ён Сэ.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

В статье, опубликованной агентством Tongil Voice 14 сентября, назвали южнокорейского министра «дураком» и «марионеткой», акцентировав внимание на том, что над ним смеются тысячи человек.

Ранее министр объединения Южной Кореи призвал Пхеньян ответить на «смелую инициативу» южнокорейского лидера Юн Сок Ёля о предоставлении всесторонней экономической помощи в обмен на шаги по денуклеаризации.

Отметим, что СМИ КНДР назвали данную инициативу «глупой идеей» и «несбыточной мечтой».

Напомним, что в последний раз в КНДР упоминали министра объединения и других политиков Южной Корее в апреле текущего года.