Красноярск, 15 сентября 2022, 11:54 — REGNUM Жителям Красноярска рассказали, когда в городе начнётся отопительный сезон.
Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, и. о. главы города Владислав Логинов подписал постановление о переходе системы централизованного теплоснабжения на зимний режим работы. Запуск тепла начнётся с 19 сентября.
По словам представителей ресурсоснабжающих организаций, все необходимые работы по подготовке оборудования на теплоисточниках и в сетевом хозяйстве завершены. На объекты, где продолжаются ремонты, тепло подадут по временным трубопроводам.
По информации мэрии, к отопительному сезону готов практически весь жилой фонд города. Ряд управляющих компаний завершает подготовительные работы в последний момент. Логинов заявил, что информацию об УК, не сумевших должным образом обеспечить подготовку к началу отопительного сезона, направят в краевую службу строительного надзора и жилищного контроля. Нарушители будут наказаны.
Запуск системы центрального отопления в Красноярске — процесс постепенный. По прогнозам, окончательно качественное отопление во всех квартирах города должно появиться спустя десять дней после запуска.
В первую очередь тепло подаётся в социальные и образовательные учреждения. Затем подключаются жилые здания, общежития и гостиницы. После этого тепло придёт в здания социально-культурного назначения, общественные здания и высшие учебные заведения.
После 19 сентября в городе заработает специальная горячая линия для решения различных вопросов, связанных с отоплением.
Как сообщало ИА REGNUM, ещё в одном сибирском городе-миллионнике — Омске — отопительный сезон обещают начать после 20 сентября.
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