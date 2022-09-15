Красноярск, 15 сентября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Жителям Красноярска рассказали, когда в городе начнётся отопительный сезон.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, и. о. главы города Владислав Логинов подписал постановление о переходе системы централизованного теплоснабжения на зимний режим работы. Запуск тепла начнётся с 19 сентября.

По словам представителей ресурсоснабжающих организаций, все необходимые работы по подготовке оборудования на теплоисточниках и в сетевом хозяйстве завершены. На объекты, где продолжаются ремонты, тепло подадут по временным трубопроводам.

По информации мэрии, к отопительному сезону готов практически весь жилой фонд города. Ряд управляющих компаний завершает подготовительные работы в последний момент. Логинов заявил, что информацию об УК, не сумевших должным образом обеспечить подготовку к началу отопительного сезона, направят в краевую службу строительного надзора и жилищного контроля. Нарушители будут наказаны.

Запуск системы центрального отопления в Красноярске — процесс постепенный. По прогнозам, окончательно качественное отопление во всех квартирах города должно появиться спустя десять дней после запуска.

В первую очередь тепло подаётся в социальные и образовательные учреждения. Затем подключаются жилые здания, общежития и гостиницы. После этого тепло придёт в здания социально-культурного назначения, общественные здания и высшие учебные заведения.

После 19 сентября в городе заработает специальная горячая линия для решения различных вопросов, связанных с отоплением.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в одном сибирском городе-миллионнике — Омске — отопительный сезон обещают начать после 20 сентября.

Читайте также: Омичам рассказали, когда начнётся отопительный сезон