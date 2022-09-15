Архангельск, , 11:54 — REGNUM В центре Архангельска при строительстве жилого дома погиб рабочий. Его тело было обнаружено накануне, 14 сентября, в вентиляционной шахте возводимого здания, сообщает СУ СКР.

Стройка Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

«Предварительная причина его смерти- сочетанная травма тела, полученная в результате падения с высоты. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка», — сообщает ведомство.

Одна из рассматриваемых версий произошедшего- гибель мужчины, находившегося в состоянии опьянения, в результате его неосторожных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, рабочие погибли на стройке автотрассы М-12 в Нижегородской области.