Новосибирск, , 11:53 — REGNUM Крупный зерновой элеватор построит в городе Каргате Новосибирской области ООО «Новый сухопутный зерновой коридор». Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба Минсельхоза России.

Зерно Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Отмечается, что новый элеватор будет способствовать расширению экспорта зерна из России в Китай, а также в страны Средней Азии и Ближнего Востока.

При этом уточняется, что мощность единовременного хранения нового элеватора составит 200 тыс. тонн зерна с оборотом 500 тыс. тонн в год, он станет частью сети линейных элеваторов, которые компания намерена построить в Красноярском и Алтайском краях, а также в Забайкалье и Тюменской, Кемеровской и Омской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что производящая фасовочно-упаковочное оборудование компания «Аврора» из Саратова запатентовала инновационную IT-программу «AURORA NXT. Умный розлив».