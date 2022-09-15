15 сентября 2022 | Время чтения меньше минуты

Екатеринбург, , 12:38 — REGNUM Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал ещё одну победу в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра состоялась 14 сентября в комплексе «Уралец» в Екатеринбурге.

Соперником свердловчан стала команда «Спартак». Счёт составил 4:1.

Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM.

КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак» Алексей Колчин © ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак» Алексей Колчин © ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак» Алексей Колчин © ИА REGNUM