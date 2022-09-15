Новосибирск, 15 сентября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Новосибирскому медику Валентине Зайцевой присвоено почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Соответствующий указ о награждении подписал президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Медики

«Присвоить почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» Зайцевой Валентине Николаевне — врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Новосибирская клиническая центральная районная больница», — говорится в документе.

Валентина Зайцева работает в Краснообске. Она — врач-инфекционист высшей квалификационной категории.

Отметим, что заслуженным работником физической культуры России стал инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций отдела по проведению спортивных мероприятий, студенческого и массового спорта «Дирекции спортивных мероприятий» Новосибирской области Валерий Красуля. А начальнику булочного цеха компании «Восход» Валентине Поцелуевой присвоили почётное звание заслуженного работника пищевой индустрии России.