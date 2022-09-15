15 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Надир Керимов, , 13:28 — REGNUM Армения и Азербайджан продолжают обвинять друг друга в провокациях, которые привели к обострению конфликта на границе двух стран в ночь на 13 сентября.

Армения и Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

Пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян подтвердил, что с армянской стороны есть убитые и раненые, их количество выясняется. Кроме того, армянская сторона заявила об ударах Азербайджана по объектам гражданской инфраструктуры.

В свою очередь, сообщения о потерях среди военных подтвердило и военное ведомство Азербайджана. Представители Баку уверяют, что ответственность за обострение конфликта лежит на армянской стороне.

По некоторым данным, стороны задействовали для обстрелов не только крупнокалиберную артиллерию и беспилотники, но и реактивные системы залпового огня. В Сети появилось видео ударов РСЗО, якобы снятое в районе боестолкновения.

Азербайджанцы активно комментируют эту ситуацию в социальных сетях:

Мнения подписчиков телеграм-канала «Карабахский вестник»:

Алим Маммадов: «Если так продолжится, то карательная операция начнется повторно».

Азер Ахмедов: «Армяне и хотят этого. Показать миру, что арсакцы не могут жить в составе Азербайджана и поэтому их тут постоянно геноцидят».

@arbilM1: «Люди каждый день погибают за что-то, нечего тут радоваться. Если по народу, то каждый верит в своё, а если по чинам, то вина только на них. Лично для меня нет причин улыбаться, когда дети земли убивают друг друга ради почести и славы чинов».

Телеграм-канал «Caucasian Bureau || Кавказское бюро» сообщает следующее: »Пашинян заявил, что Азербайджан боится усиления армянской армии и постоянно нападает, когда армия находится на этапе реформ». Вот как эту новость комментируют подписчики:

Вооруженные силы Армении Минобороны Армении

Нези: «Так они постоянно на этом этапе».

Заир: «Армия? Кучка голодранцев. Пусть перед тем, как говорить про армию, погран. войска себе создадут, хотя бы для начала. Спросонок глупостей наговорил просто».

@batya81 726: »Армии только на границе создают? Больше в Армении негде создавать армии, чтобы Азербайджан не напал?»

Также телеграм-канал сообщает: «Пресс-секретариат ОДКБ подтвердил получение запроса от Армении. Сообщается, что организация готовит заявление по этому поводу». Комментарии под этой новостью:

Нурай Асланова: «Они так удивляются, что обстрелы не там, где Карабах, а в самой Армении, совсем забыв про Гянджу, Барду)))».

Яша888: «У ОДКБ, точнее у России, столько своих военных проблем, что заявление будет в стиле обеспокоенности».

Телеграм-канал «Девичья башня» пишет: «Президент Франции Эммануэль Макрон призывает уважать территориальную целостность Армении, а также изъявил готовность провести переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по ситуации на армяно-азербайджанской условной границе». Азербайджанцы комментируют:

🇦🇿ENOT GOJAYEV🇰🇿: «У меня вопрос. Чем Франция помогает Армении? Кроме того, чтобы на словах «защищать» их. Макрон еще ничего такого не предпринял, чтобы на самом деле показать, что значит союз Армении и Франции».

Эдик Рыбак: «А готов Алиев обсудить с Макроном?»

Anar Safarli: «А территориальную целостность Азербайджана он как-то не замечает? С такими проводить переговоры — себя не уважать».

Войска Азербайджана Fæ

Джамаль: «Пусть сам сначала научится уважать нашу территориальную целостность».

Samir Musayev: «Макарон очень любит армян. Думаю, ему пора отдать Марсель армянам».

Администрация телеграм-канала «Caliber» высказала свое мнение по поводу поведения Армении:

Админ: «Хаотичная армянская дипломатия: через Францию созывать Совбез ООН, одновременно пытаясь остановить боевые действия через Россию, и при этом угрожать выйти из ОДКБ через сливные телеграм-каналы, если Россия откажется помогать. Внешняя политика Баку куда более прямолинейная: у нас есть сильная армия, законные интересы нацбезопасности и верный союзник в лице Турции. Последняя, к слову, заявила устами глав МИД и минобороны: Азербайджан не одинок, Турция рядом».

Ak Bars: «У Азербайджана даже в ОДКБ есть союзники. Не повезло армянам».

Leyla S: »«Хаотичная» — это вы культурно выразились)».

Также «Карабах сегодня» сообщает что, сегодня верховный главнокомандующий Азербайджанской Республики провел оперативное совещание с участием руководящего состава Вооруженных сил Азербайджанской Республики в связи с совершенными Арменией провокациями на армяно–азербайджанской границе.