Барнаул, , 11:51 — REGNUM В Барнауле 15 сентября стартовал V международный форум «Алтай — Азия 2022: Евразийское образовательное пространство — новые вызовы и лучшие практики». Как сообщает телеграм-канал правительства Алтайского края, он проходит в Алтайском государственном университете. Очно принимают участие более 300 представителей из 150 российских и 60 зарубежных университетов, представители власти и бизнеса. Всего на площадках форума, включая онлайн, работают около 3000 человек.

Более 3000 участников из 150 российских и 60 зарубежных вузов принимают участие в форуме «Алтай-Азия 2022» Правительство Алтайского края

Ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров отметил важность развития международного сотрудничества с Центрально-Азиатским регионом. Зампред Правительства Виталий Снесарь поздравил присутствующих с открытием форума от имени губернатора Виктора Томенко:

«Региональная власть всегда готова поддержать организационным ресурсом, административным — всем, что есть в нашем распоряжении, чтобы общение между учеными, между студентами укреплялось и продолжало развиваться на еще более высоком, качественном уровне».

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках «Алтай-Азии 2020» состоялся IV съезд Ассоциации азиатских университетов, российско-японский круглый стол, посвященный партнерству между вузами России и Японии, а также ряд других программных мероприятий.