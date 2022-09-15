15 сентября 2022 | Время чтения 16 мин

В 1997 году Збигнев Бжезинский предупредил, что самым опасным сценарием для США будет «большая коалиция Китая и РФ, объединенных не идеологией, а взаимодополняющими недовольствами». Четверть века спустя пророчество Бжезинского постепенно становится реальностью. От военных учений до энергетических сделок Москва и Пекин сближаются уже много лет. Всё больше кажется, что кризис в бывшей УССР войдет в историю как момент Рубикона, когда Россия сделала решительный шаг от Запада к Китаю.

Максим Исаев, , 13:10 — REGNUM 24 мая, когда президент Джо Байден находился с официальным визитом в Токио, группа российских и китайских бомбардировщиков совершила совместное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями. Учения не прошли без драмы. Боевые самолеты пролетели через опознавательные зоны ПВО Японии и Южной Кореи, что побудило обе страны поднять свои истребители, пишет Дмитрий Саймс в статье, вышедшей 15 августа в The American Conservative.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Более существенным был геополитический подтекст учений. Через пять месяцев после начала специальной военной операции в бывшей УССР Россия оказалась более отчужденной от Запада, чем когда-либо со времен разгара холодной войны. Из-за санкций разорвана была большая часть финансовых, технологических и логистических связей между Россией и Западом. Одновременно администрация Байдена направила значительную военную помощь Киеву и пообещала в долгосрочной перспективе укрепить военное присутствие США в Восточной Европе.

Столкнувшись с этими проблемами, Россия активнейшим образом идет на сближение с Китаем.

Отчасти это сближение происходит в военной сфере. Помимо патрулирования бомбардировщиков, которое состоялось 24 мая, Россия и Китай в середине июня и начале июля провели совместные военно-морские учения вблизи Японии. Министерство обороны Японии предупредило в своем ежегодном официальном документе, что ожидает, что Россия активизирует свои военные действия с Китаем в Восточной Азии по мере ухудшения отношений Москвы с Западом.

Китай также является центральной частью экономической стратегии России в условиях санкций. Кремль стремится перенаправить свои энергетические потоки из Европы в Китай. Китайские корпорации постепенно вытесняют западные в различных секторах российской экономики, начиная от автомобилей и заканчивая смартфонами. Даже российские университеты начинают реформировать свои учебные программы, делая больший упор на Китай.

За последние два десятилетия Россия и Китай значительно укрепили свое сотрудничество практически во всех областях, отчасти в ответ на всё большую напряженность в отношениях с Западом. Торговля между двумя странами выросла на 167% с 2010 года, когда Китай обогнал Германию и стал крупнейшим торговым партнером России. Российские и китайские военные регулярно проводят совместные учения на суше, в воздухе и на море. Москва и Пекин теперь регулярно координируют свои дипломатические ответы на международные политические кризисы, начиная от Сирии и заканчивая Венесуэлой.

Китайский контейнеровоз Buonasera

Близость между двумя правительствами в полной мере проявилась во время визита президента Владимира Путина в Пекин в начале февраля для участия в зимних Олимпийских играх. После встречи Путина с президентом Си Цзиньпином два лидера выступили с пространным совместным заявлением, в котором подвергли резкой критике расширение НАТО в Восточной Европе и партнерство с атомными подводными лодками AUKUS, а также предостерегли администрацию Байдена от размещения ракетных комплексов средней дальности в Европе или Азии. Еще более примечательно то, что в заявлении российско-китайские отношения рекламировались как «безграничное» партнерство.

Это смелое заявление подверглось первому серьезному испытанию несколько недель спустя, когда Кремль начал специальную военную операцию. С тех пор как пять месяцев назад начался конфликт, Пекин стремился поддерживать деликатный баланс. Хотя Китай избегает прямого одобрения действий России, он отказывается осуждать Москву или вслед за Западом вводить санкции. Многие китайские дипломаты публично обвиняют в разжигании конфликта Запад, утверждая, что угрозу безопасности России создало расширение НАТО после холодной войны.

Научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета в Шанхае Чжан Синь отметил в беседе с Саймсом, что, хотя неясно, насколько китайское руководство заранее знало о планах российских военных, многие в Пекине были удивлены ходом СВО. Он пояснил, что китайское политическое сообщество исходило из того, что, если Россия и отправит войска на территорию бывшей УССР, она ограничит свое наступление Донбассом. Тот факт, что российские военные в конечном итоге прошли весь путь до окраин Киева, был «шокирующим и неожиданным» для многих в Китае.

Однако Чжан подчеркнул, что какие бы опасения у Китая ни были по поводу действий России в бывшей УССР, он абсолютно не намерен отворачиваться от Москвы.

«Китайское руководство по-прежнему считает Россию важным партнером», — сказал он. — Частично такое отношение продиктовано опасением, что если Россия будет раздавлена, то Китай может оказаться один на один против Запада».

Аналогичной точки зрения придерживается и Ван Ивэй, директор Института международных отношений Пекинского университета Жэньминь. Он в беседе с Саймсом отметил, что китайские политические элиты исходили из того, что геополитические и экономические противоречия между Китаем и США в ближайшие годы будут только углубляться. Хотя Ван признал, что у России нет такого экономического влияния, как у Запада, он утверждал, что Китай многое выиграет от того, что Москва окажется на его стороне.

«Я думаю, что официальная позиция Китая довольно ясна: ВВП не значит всё», — сказал он. — Россия по-прежнему великая держава. Она не только обладает огромными природными ресурсами и территорией, но также имеет сильный дух и культуру, государственный потенциал и армию».

Ван указал на то, что кризис в бывшей УССР создал дополнительный стимул для России и Китая расширить их совместные проекты по развитию космоса и других передовых технологий. По его словам, хотя у России была сильная научная база, она не смогла полностью реализовать свой потенциал из-за нехватки ресурсов. Это проблема, добавил он, которую может решить китайское финансирование.

Космодром Восточный vostokdrom.ru

Однако усилия по укреплению экономического сотрудничества в последние несколько месяцев не всегда проходили гладко. Несмотря на публичную поддержку Пекином Москвы, несколько крупных китайских корпораций отреагировали на западные санкции дистанцированием от России.

Наиболее заметным среди этих компаний является китайский технологический гигант Huawei, который сам находится под санкциями США с 2019 года. После начала кризиса в бывшей УССР Huawei прекратила поставки смартфонов и телекоммуникационного оборудования в Россию, начала закрывать свои магазины в стране и отменила свою ежегодную конференцию в Москве. Хотя российские СМИ сообщают, что в последние недели Huawei начала постепенно менять курс, компания еще не сделала никаких публичных заявлений о своих долгосрочных планах в России.

Евгений Маркин не понаслышке знает, с какими трудностями столкнулась Россия, пытаясь переориентировать свою экономику с Запада на Китай. В качестве исполнительного директора Российско-Китайского делового совета последние несколько месяцев он занимался организацией туров для китайских инвесторов по России. Маркин подчеркнул, что, хотя большинство бизнесменов, с которыми он лично разговаривал, выразили сочувствие действиям Кремля в бывшей УССР, многие были обеспокоены тем, что расширение их сотрудничества с Россией потенциально может привести к тому, что они попадут в санкционный список США или Европы.

«Китайские инвесторы говорят мне, что они, конечно, поддерживают нас, но Россия — это 2% их бизнеса, а Запад — 98%», — сказал он. — Политика — это одно, а бизнес — другое».

В то же время Маркин отметил, что Россия начала частично решать эту проблему, переместив свое сотрудничество с крупных китайских компаний со значительным международным бизнес-портфелем на более мелкие региональные фирмы, которые меньше потеряют при условии попадания под вторичные санкции.

«Для того чтобы построить цементный завод, необязательно обращаться в какую-то крупную китайскую государственную компанию, — сказал он. — Есть много средних частных компаний, которые рады прийти и построить завод, способный производить один миллион тонн цемента в год».

Несмотря на все трудности, в этом году Россия и Китай сохранили сильную экономическую динамику. Согласно данным Главного таможенного управления Китая, за первые шесть месяцев 2022 года товарооборот между двумя странами увеличился на 27,2%, достигнув общей суммы в $80,7 млрд. Большая часть этого роста связана с увеличением экспорта российской нефти, природного газа и угля в Китай. В период с марта по июнь Китай купил российского ископаемого топлива на сумму более $25 млрд, что почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. В результате этого недавнего бума Китай стал крупнейшим потребителем энергоресурсов для России, а Россия обогнала Саудовскую Аравию и стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай.

Нефтепровод Россия — Китай Government.ru

Обе стороны получили выгоду от более тесных энергетических связей. Для России увеличение продаж энергоносителей в Китай предоставило столь необходимый источник дохода и помогло частично компенсировать влияние западных санкций. Тем временем Китай смог заработать на российской нефти, газе и угле со значительной скидкой в то время, когда большая часть остального мира борется с высокими ценами на энергоносители.

Заглядывая в будущее, ожидается, что в ближайшие несколько лет Россия значительно увеличит поставки природного газа в Китай. Трубопровод «Сила Сибири», который в настоящее время служит основным маршрутом российского газа в Китай, должен выйти на полную мощность только в 2025 году. Во время визита Путина в Пекин в начале февраля две страны подписали соглашение о строительстве еще одного газопровода, который будет поставлять газ с российского дальневосточного острова Сахалин на северо-восток Китая. Наконец, по имеющейся информации, Россия и Китай близки к подписанию окончательного контракта на строительство второго газопровода «Сила Сибири», который более чем удвоит экспорт российского газа в Китай.

Чжан из Восточно-китайского педагогического университета сказал, что интерес Пекина к российской энергетике не ограничивается только экономическими факторами. Он пояснил, что китайские специалисты по стратегическому планированию уже давно обеспокоены сильной зависимостью страны от морского импорта энергоносителей с Ближнего Востока, который, вероятно, станет целью морской блокады в случае войны между США и Китаем.

«У нас нет такого риска с поставками энергоносителей из России, поскольку это соседняя страна, имеющая сухопутную границу с Китаем», — сказал Чжан. — Таким образом, энергетическое сотрудничество с Россией тесно связано с соображениями безопасности».

Помимо торговли энергоносителями, Китай постепенно начал заполнять вновь образовавшиеся пробелы на российском рынке. Одним из примеров является автомобильная промышленность, сектор российской экономики, особенно сильно пострадавший от западных санкций. В течение трех десятилетий после распада Советского Союза на российском рынке доминировали европейские, японские и американские марки автомобилей. Хотя в последние годы Кремль стремился содействовать отечественному производству автомобилей, российские автопроизводители по-прежнему сильно зависят от импорта некоторых высокотехнологичных компонентов. Следовательно, санкции Запада из-за специальной военной операции не только ограничили доступ России к иностранным брендам, но и в конечном счете затруднили развитие ее отечественной промышленности.

Эта ситуация открыла возможности для активно развивающегося автомобильного сектора Китая. По данным аналитического центра «Автостат», с начала кризиса в бывшей УССР доля китайских брендов на российском рынке легковых автомобилей увеличилась более чем вдвое: с 10% от общего объема продаж в январе до 21% в июне. Этот всплеск был поддержан российскими официальными лицами, в том числе самим Путиным, который сообщил в июне, что ведутся переговоры об увеличении присутствия китайских автомобилей на российском рынке. Российские СМИ также сообщали, что российские официальные лица обращались к китайским инвесторам с просьбой о создании совместных предприятий по производству автомобилей.

Еще одна область, в которой китайские компании неуклонно наращивают свое присутствие, — электроника. Недавнее исследование Группы «М. Видео-Эльдорадо», ведущего российского ретейлера бытовой электроники, показало, что на китайские бренды приходилось 65% покупок смартфонов в России во втором квартале 2022 года, что на 15% больше, чем в предыдущем квартале. Российская газета «Коммерсантъ» сообщила, что за последние несколько месяцев продажи китайских ноутбуков, планшетов и бытовой техники значительно выросли.

Магазин электроники ProjectManhattan

Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, с которым пообщался Саймс, указал, что массовый уход крупных западных и южнокорейских брендов из России практически устранил серьезную конкуренцию их китайским конкурентам.

«Это время возможностей для китайских компаний в России», — сказал он. — При других обстоятельствах они не смогли бы так быстро расти, особенно при отсутствии мощного маркетингового толчка».

Муртазин прогнозирует, что китайские бренды могут завоевать до 90% российского рынка смартфонов, если такие гиганты, как Samsung и Apple, не возобновят свою деятельность в России до конца года.

«Многие западные электронные устройства производятся в Китае, поэтому мы наблюдаем, как китайские бренды активизируются и продают в основном те же самые товары в Россию по гораздо более низкой цене», — пояснил он.

Более серьезный вопрос для России заключается в том, сможет ли Китай предоставить ей передовые электронные компоненты, такие как полупроводники. До начала конфликта в бывшей УССР Россия в значительной степени полагалась на тайваньскую компанию по производству полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, которая удовлетворяла большую часть спроса на чипы высокого класса. Однако 27 февраля, всего через три дня после того, как Кремль ввел войска на территорию бывшей УССР, TSMC объявила, что прекращает любое сотрудничество с Россией. Еще больше усложняет ситуацию то, что администрация президента США Джо Байдена ввела ограничения экспортного контроля, которые запрещали делиться передовыми технологиями и разработками США с Россией.

Многие российские компании обратились к Китаю как к альтернативному поставщику чипов. Однако есть два осложняющих фактора. Китайская промышленность по производству чипов добилась больших успехов в последние годы, но она по-прежнему технологически отстает от своего тайваньского аналога. Кроме того, китайские производители полупроводников продолжают в значительной степени полагаться на американское оборудование, что подвергает их риску вторичных санкций, если они решат сотрудничать с Россией.

Тем не менее есть некоторые предварительные признаки того, что Россия и Китай постепенно начали расширять свое сотрудничество в этой области. В конце июня российский производитель компьютерного оборудования Kraftway объявил о подписании контракта с китайским производителем микросхем YMTC на совместное производство контроллеров памяти — типа микрочипа, используемого для поддержки возможностей хранения данных в компьютере.

Поворот России к Китаю выходит за рамки просто торговых или военных связей. Медленно, но верно среди простых граждан России и представителей элиты начинает происходить фундаментальный сдвиг в мировоззрении, в котором Китай, а не Запад, рассматривается как ключ к будущему России.

Военнослужащие Китая и России mil.ru

В то время как популярность стран Запада среди российских граждан резко сократилась, Китай, наоборот, эту популярность стремительно набрал. В серии опросов, проведенных с апреля по июнь, «Левада-центр» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), ведущее российское информационное агентство, обнаружил, что 83% граждан РФ положительно относятся к Китаю и назвали его вторым ближайшим союзником своей страны после Белоруссии. Китайский же лидер Си Цзиньпин был признан наряду с его белорусским коллегой Александром Лукашенко самым популярным иностранным лидером среди жителей России (рейтинг одобрения 82%). Возможно, наиболее примечательно то, что 81% жителей РФ заявили, что Китай пользуется уважением в мире больше, чем любая другая страна.

«Граждане России рассматривают конфликт [на территории бывшей УССР] как противостояние между Россией и Западом, а Китай считают на стороне России, хотя он и не поддерживает нас напрямую», — отметил Денис Волков, директор Левада-центра (НКО, признанное в РФ иностранным агентом).

Он пояснил, что, хотя многие граждане РФ до 2014 года называли быстрое усиление Китая потенциальной угрозой, с тех пор эти опасения постепенно отодвигались в сторону из-за растущей напряженности в отношениях с Западом.

«Есть некоторые сохраняющиеся опасения на заднем плане, но, учитывая текущую ситуацию, не так много времени, чтобы на этом останавливаться», — сказал он.

Волков добавил, что у Китая есть потенциал для дальнейшего усиления своей мягкой силы в России в ближайшие годы, поскольку оставшиеся связи с Западом оборвались. Он отметил, что санкции непропорционально сильно затронули молодых российских граждан из среднего класса, наиболее симпатизирующих Западу демографических групп.

«Если люди, которые хотят взаимодействовать с Западом, больше не смогут путешествовать или учиться там, то это может привести к усилению негативного отношения к Западу в долгосрочной перспективе», — сказал он.

В случае с Китаем таких ограничений нет. Напротив, российская образовательная система все больше перераспределяет свои ресурсы, чтобы предоставить своим выпускникам возможность продолжить карьеру, связанную с Китаем.

Одним из руководителей этой работы является Кирилл Бабаев, директор Центра Китая и современной Азии Российской академии наук. В течение последних нескольких месяцев Бабаев и его коллеги работали над созданием новых образовательных программ, посвященных китайскому языку, политике и экономике, в университетах по всей России. К настоящему времени им удалось создать китайские программы в двух крупных российских университетах, и планируется запустить еще десять в начале следующего учебного года в сентябре.

Открытие Центра китайского языка и культуры в Ижевске пресс-служба минобразования Удмуртии

Бабаев в беседе с Саймсом отметил, что конфликт в бывшей УССР и последовавшие за ним западные санкции создали острую потребность в специалистах по Китаю, которые могли бы консультировать российское правительство и крупный бизнес. Большинство российских учебных заведений по-прежнему ориентировано на Запад. Бабаев сказал, что только за последние несколько месяцев он увидел первые признаки серьезных изменений.

«В течение 300 лет Россия была частью европейского мира и смотрела на Запад, но сейчас мы находимся в процессе разворота на Восток, который потребует от нас изменить все, что мы создали за эти несколько сотен лет, — наша образовательная система, наша система академических исследований, наши культурные учреждения», — сказал он. — Это большая задача, и она не будет решена за один год, пять или даже десять лет, но эта перебалансировка явно необходима, поскольку Европа пытается опустить над нами новый железный занавес».

В своей книге 1997 года «Великая шахматная доска» покойный Збигнев Бжезинский предупредил, что самым опасным сценарием, с которым столкнутся США, будет «большая коалиция Китая и России, объединенных не идеологией, а взаимодополняющими недовольствами». Четверть века спустя пророчество Бжезинского постепенно становится реальностью. От военных учений до энергетических сделок Москва и Пекин сближаются уже много лет. Все больше кажется, что кризис в бывшей УССР войдет в историю как момент Рубикона, когда Россия сделала решительный шаг от Запада к Китаю.