Каир, , 11:55 — REGNUM Официальные лица в правительстве США заявили об удержании суммы в $130 млн, предназначенной для военной поддержки Египта. Об этом 15 сентября сообщает AFP, ссылаясь на неназванные источники.

Египет

По их данным, приостановка отправки военной помощи связана с нарушением прав человека египетскими властями. В Белом доме США недовольны арестами политических активистов, журналистов и оппозиционеров, обвиняемых египетскими властями в поддержке терроризма и планировании государственного переворота.

Как отмечается, решение было принято госсекретарём США Энтони Блинкеном и касается 10% от суммы в $1,3 млрд, ежегодно выделяемой США вооружённым силам Египта.

При этом в Вашингтоне решили поощрить власти Египта за освобождение ряда оппозиционеров, выделив сумму в $75 млн и ещё $95 млн на охрану государственных границ страны и борьбу с терроризмом.