Москва, 15 сентября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. На российские строки могут привлечь от 20 тыс. до 50 тыс. рабочих из Северной Кореи. Об этом 15 сентября сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Government.ru Марат Хуснуллин

Он рассказал о планах привлечь на стройки России рабочих из Северной Кореи. По его словам, общая численность привлечённых рабочих может составить от 20 тыс. до 50 тыс. специалистов.

Также на российские стройки могут привлечь осуждённых по нетяжёлым экономическим статьям.