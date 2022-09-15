Москва, , 11:47 — REGNUM Доля валют дружественных РФ стран в сбережениях не должна быть высокой, пока данные валюты недостаточно ликвидны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявила заместитель руководителя департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового факультета финуниверситета при правительстве РФ Ольга Захарова. Так она прокомментировала высказывание замминистра финансов РФ Алексея Моисеева, который сказал, что лучший способ не потерять накопления — делать сбережения в рублях и «дружественных» валютах или «купить какие-то комплектующие, которые потом могут оказаться нам недоступными».

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«Покупка импортных потребительских товаров не приведет к сохранности сбережений граждан, если их покупать впрок, — констатировала Захарова. — В случае необходимости можно покупать бытовую технику западного производства, покупка автомобилей может привести к возникновению проблем при их обслуживании из-за ухудшения взаимоотношений с недружественными странами и введения санкций. Значительно более интересны вложения в иностранные валюты дружественных стран: Китая, ОАЭ. Это связано с предполагаемым изменением структуры валютных резервов Банка России, повышением доли операций с такими валютами на фондовой бирже. Некоторые банки предлагают высокие процентные ставки по депозитам в юанях, дирхамах ОАЭ. Однако доля таких валют в сбережениях не должна быть высокой, пока данные валюты недостаточно ликвидны».

Еще одним направлением инвестиций, по ее словам, могут стать вложения в золото, государственные облигации, недвижимость.

«А вложения в валюты недружественных стран сопряжены с такими рисками, как снижение процентных ставок, вплоть до установления отрицательной процентной ставки, установление комиссии за обслуживание счетов в валюте, замораживание счета в иностранной валюте без объяснения причин», — подытожила Захарова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, у жителей РФ не большой выбор валют дружественных стран, в которых они могли бы формировать сбережения.

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