Вашингтон, , 11:46 — REGNUM Актриса и певица Бриттани Сноу и её супруг, агент по продаже недвижимости Тайлер Станаленд, расстались. Об этом 15 сентября сообщает TMZ.

Бриттани Сноу Кадр из промо-видео для фильма «Идеальный голос 3»

По данным издания, пара давно думала о разводе. Причиной стало расстояние и редкая возможность видеться — Сноу и Станаленд живут в разных штатах.

ИА REGNUM напоминает, что Бриттани Сноу и Тайлер Станаленд обручились в 2019 году. Они сыграли свадьбу спустя год.

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