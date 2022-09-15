Вашингтон, 15 сентября 2022, 11:46 — REGNUM Актриса и певица Бриттани Сноу и её супруг, агент по продаже недвижимости Тайлер Станаленд, расстались. Об этом 15 сентября сообщает TMZ.
По данным издания, пара давно думала о разводе. Причиной стало расстояние и редкая возможность видеться — Сноу и Станаленд живут в разных штатах.
ИА REGNUM напоминает, что Бриттани Сноу и Тайлер Станаленд обручились в 2019 году. Они сыграли свадьбу спустя год.
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