Звезда «Идеального голоса» Бриттани Сноу разводится с мужем
Вашингтон, 15 сентября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Актриса и певица Бриттани Сноу и её супруг, агент по продаже недвижимости Тайлер Станаленд, расстались. Об этом 15 сентября сообщает TMZ.
Кадр из промо-видео для фильма «Идеальный голос 3»
Бриттани Сноу
По данным издания, пара давно думала о разводе. Причиной стало расстояние и редкая возможность видеться — Сноу и Станаленд живут в разных штатах.
ИА REGNUM напоминает, что Бриттани Сноу и Тайлер Станаленд обручились в 2019 году. Они сыграли свадьбу спустя год.