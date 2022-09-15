Саратов, , 11:45 — REGNUM Производящая фасовочно-упаковочное оборудование компания «Аврора» из Саратова запатентовала инновационную IT-программу «AURORA NXT. Умный розлив». Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба правительства Саратовской области.

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«Запатентованная программа применяется в составе ультрасовременной системы управления производственной линией. Ее возможности позволяют контролировать работу оборудования из любой точки мира через специальное мобильное приложение. Система автоматически определяет добавление новых модулей, а управление процессами можно выполнять с любого блока. При создании применены собственные интеллектуальные решения компании и последние достижения IT-индустрии», — рассказали представители компании.

Также указывается, что рабочие узлы-модули такой производственной линии сделаны как рабочие узлы-модули и благодаря этому производство легко адаптировать под нужды производителей различной продукции — пищевой, косметической, фармацевтической, химической.

При этом отмечается, что уже налажено серийное производство оборудования с инновационным программным комплексом.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что учёные Башкирского государственного университета для нефтекамского завода разрабатывают отечественный аналог противопожарного материала на основе пластика для автомобильных и кузовных комплектующих.