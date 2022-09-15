Севастополь, , 11:45 — REGNUM Контр-адмирал, председатель Севастопольского дома ветеранов Сергей Рыбак скончался на 93-м году жизни утром 15 сентября. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Сергей Рыбак Пресс-служба правительства Севастополя

«Печальная весть: этим утром на 93-м году жизни скончался Сергей Сергеевич Рыбак. Сергей Сергеевич отдал служению Отечеству в Военно-Морском Флоте Советского Союза 38 лет. За эти годы он прошел путь от курсанта Военно-морского училища, командира торпедного катера до заместителя начальника политического Управления Черноморского флота, контр-адмирала», — написал Развожаев.

После выхода в Отставку Сергей Рыбак занимался общественной деятельностью, по его инициативе в 2017 году был создан Севастопольский дом ветеранов.

«Он прожил долгую и достойную жизнь. Будем помнить его!

Приношу свои самые искренние соболезнования родным и близким», — написал Развожаев.