Москва, , 11:44 — REGNUM Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект о существенном увеличении суммы страхования банковских вкладов граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.

Вклад Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, документ был внесен в апреле 2021 года депутатами от фракции СРПЗ в Госдуме и предлагал установить новый объем средств, который подлежит страхованию в банках, и увеличить его с 1,4 млн. рублей до 5 млн. рублей.

В думском комитете по финрынку отметили, что для обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного страхования вкладов необходима детальная оценка финансовых последствий проектируемого увеличения предельного размера возмещения по вкладам для фонда страхования вкладов, а также точное определение источников его финансирования. Однако, в законопроекте и материалах к нему такая оценка не содержится, источники финансирования не указываются.

«Вместе с тем, в соответствии с произведенной государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» по итогам 1 квартала 2021 года оценкой нагрузки на фонд обязательного страхования вкладов в случае принятия законопроекта дополнительные расходы фонда на выплаты, для которых необходимо определить источники финансирования, прогнозируются на уровне 37 млрд. рублей. Таким образом, проектируемые изменения приведут к увеличению финансовой нагрузки на систему обязательного страхования вкладов и могут потребовать как увеличения ставок страховых взносов для банков, так и дополнительных расходов бюджета», — говорится в заключении комитета.

Члены комитета считают, что увеличение размера ставок страховых взносов для банков существенно повысит финансовую нагрузку на них и вынудит искать источники возмещения издержек, что может оказать стимулирующее воздействие по повышению процентных ставок по кредитам и снижению ставок по вкладам.

«Также необходимо отметить, что проектируемые положения об увеличении максимального размера страхового возмещения исключительно для вкладчиков банков, у которых была отозвана лицензия в период с 29 декабря 2014 года до 1 октября 2020 года и процедуры банкротства не были завершены до 1 октября 2020 года создают неравные, ничем не обоснованные преимущества перед иными вкладчиками», — пояснили в комитете Госдумы.

Также инициативу не поддержало правительство РФ.

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