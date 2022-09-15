Тбилиси, 15 сентября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Грузию из России с 24 февраля, когда началась спецоперация по денацификации б. УССР, по 31 июля прислали $2,1 млрд. Об этом 14 сентября сообщает грузинское издание Netgazeti, ссылаясь на данные Нацбанка республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия и Россия

В полученных данных говорится, что $1,3 млрд из РФ перевели через SWIFT, а $806 млн — другими способами. Поток денег из Грузии в Россию был в четыре раза меньше — $501 млн.

Кроме того, за указанные пять месяцев граждане РФ открыли в коммерческих банках Грузии 38 959 счетов, на которые поступило $342 тыс.

Стоит отметить, что часть международных компаний, работавших в России, после введения санкций перевели сотрудников в Грузию. Кроме того, летом в республике восстановился туризм после отмены ковидных ограничений, при этом большинство туристов прибыло из РФ.