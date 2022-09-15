Санкт-Петербург, , 12:17 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга планирует организовать подготовку молодых людей по военно-учётным специальностям. Соответствующее постановление появилось в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного.

Курсанты Дарья Драй © ИА REGNUM

Постановление включает план мероприятий по подготовке граждан. Согласно его содержанию, отбирать будут мужчин, которым исполнилось 17 лет. После отбора создадут учебные группы (взводы).

«Утвердить план основных мероприятий по подготовке граждан Российской Федерации по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в образовательных учреждениях Межрегионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ — прим. ред.) Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — сказано в документе.

В течение учебного года курсанты школ ДОСААФ посетят мероприятия по военно-патриотической и воспитательной работе. Между курсантами, взводами, школами ДОСААФ проведут соревнование «За лучшую подготовку специалистов для Вооружённых сил». План мероприятий включает в себя и другие соревнования, а также сдачу нормативов по физической культуре.

Отметим, что до 21 декабря 2023 года губернатору Петербурга доложат об итогах проведения мероприятий. По их результатам обсудят задачи на следующий год.