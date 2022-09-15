Иркутск, 15 сентября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 15 сентября известило о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере. Жертвой стал житель областного центра, намеревавшийся заработать на инвестициях. Пройдя по ссылке и установив программу, житель Иркутского района под руководством позвонивших «трейдеров-наставников» начал совершать «сделки».

Криптовалюта

Считая, что зарабатывает на продаже валюты и металлов, мужчина сначала «вложил» в сомнительное дело около 100 тысяч, переведя их «наставникам». Те все время рисовали в программе, что он проводит успешные продажи и неплохо наваривается. Но когда мужчина попробовал вывести прибыль — программа выдала ошибку.

Дальше в дело включился «финансист», объяснивший, что для снятия средств нужно, чтобы через счета прошла крупная сумма — и уговорил оформить в кредит миллион в двух банках, перевести на «бинанс» и пополнить криптокошельки. Стоило это сделать — как финансист и все трейдеры-наставники тут же испарились.

Суммарно после всех действий в сомнительной программе иркутянин лишился 1 миллиона 111 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях жертвой мошенников стала пенсионерка из Шелехова, потерявшая более миллиона рублей.

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