Пенза, 15 сентября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. На одном из предприятий в Пензе выявлены нарушения в сфере охраны труда и безопасности воздушного транспорта. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Денис Абрамов ИА REGNUM Пилот самолёта

Установлено, что на предприятии к управлению воздушным движением допускались сотрудники, которые не прошли периодическое психиатрическое освидетельствование. Это могло создать угрозу безопасности авиаперевозок.

Руководству предприятия внесено представление. В отношении виновных должностных лиц возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ («Нарушение государственных нормативных требований охраны труда») и ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ («Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обязательных психиатрических освидетельствований»).

Как сообщало ИА REGNUM, за нарушение требований охраны труда, повлекшее травмирование шести человек в результате пожара в хлебопекарне осужден житель Пензы. Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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