Ереван, , 11:41 — REGNUM Ни один населённый пункт Сюникской области Армении не перешёл под контроль Баку в ходе боёв с 13 по 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации области.

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«Сообщаем, что в ни один населенный пункт в Сюникской области не перешёл под контроль Азербайджана, муссируемые в этой связи в соцсетях слухи не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

В пресс-службе призвали жителей ориентироваться на официальные источники. Аналогичные заявления сделали в администрациях Гегаркуникской и Вайоцдзорской областей.

Стоит отметить, что с вечера 14 сентября Азербайджан и Армения договорились о перемирии. В первой половине 15 сентября бои на границе не возобновлялись.

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