Орск, Оренбургская область, 15 сентября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области 15 сентября суд вынес приговор по делу о массовом отравлении от суррогатного алкоголя, сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель областной прокуратуры Анна Филиппова.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Фигуранткой уголовного дела стала 22-летняя горожанка. Ей предъявили обвинение в преступлении по части 3 статьи 238 УК РФ («Хранение в целях сбыта, а также сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц»).

Установлено, что в 2021 году орчанка продавала местным жителям спиртосодержащую жидкость, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. После ее употребления скончались три человека. Экспертиза показала наличие в алкоголе метанола.

Фигурантке назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима.

Уголовные дела, выделенные в отдельное производство в отношении других продавцов аналогичного смертельного алкоголя, находятся в стадии рассмотрения в различных судах Оренбургской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на востоке Оренбуржья в октябре 2021 года произошло массовое отравление людей алкогольными напитками. Пострадали 64 человека, смертельное отравление получили 35 оренбуржцев. В составе напитков выявили ядовитый метиловый спирт. Уголовные дела возбудили против 18 человек.