Симферополь, 15 сентября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Аварийные кровли 107 многоквартирных жилых домов будут отремонтированы в Республике Крым до 1 декабря, работы проведут за счёт средств резервного фонда правительства РФ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Работы будут проводиться в 14 муниципальных образованиях.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитальный ремонт

«Из резервного фонда правительства Российской Федерации были выделены 690,8 млн рублей непосредственно на ремонт кровель в многоквартирных домах. Ремонт планируется провести в 14 муниципальных образованиях. Хочу выразить благодарность за постоянную помощь и поддержку, которую нам оказывает правительство РФ», — сообщила заместитель председателя Совета министров Республики Крым Светлана Маслова.

16 кровель отремонтируют в Евпатории, 11 — в Красноперекопском районе, по 10 — в Раздольненском, Белогорском и Красногвардейсокм районах, по девять — в городах Саки и Алушта, по восемь — в Феодосии и Судаке, шесть - в Красноперекопске, по три кровли - в Керчи и Симферополе, по две крыши приведут в порядок в Кировском и Симферопольском районах. Работы по ремонту уже ведутся, отремонтировано 17 крыш.