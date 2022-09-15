Нур-Султан, , 11:34 — REGNUM Казахстан готов провести чемпионат мира по хоккею в 2027 году. Об этом 15 сентября заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Люком Тардифом.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Глава государства заявил о готовности Казахстана провести чемпионат мира в 2027 году, если заявка страны будет поддержана в ходе голосования, намеченного на май 2023 года», — говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

Отмечается, что в ходе беседы отдельное внимание было уделено возможностям спортивной инфраструктуры.

Токаев подчеркнул, что IIHF ещё никогда не проводила чемпионаты высшего уровня в азиатском регионе. При этом он отметил значительный рост популярности хоккея в стране: сегодня этим видом спорта занимается более 14 тысяч человек.

Напомним, в 2023 году чемпионат мира должен был пройти в России, но был перенесён в Финляндию и Латвию. В 2024 году турнир состоится в Чехии, в 2025-м — в Швеции и Дании, в 2026-м — в Швейцарии.