Сеул, , 11:33 — REGNUM Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу посетит в ходе визита в Южную Корею комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (R&D) LG Group. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на источник в правительстве.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что главный законодатель Китая должен прибыть в Сеул 15 сентября.

Сообщается, что китайская делегация посетит LG Sciencepark, где расположены научно-исследовательские подразделения девяти дочерних компаний LG, 16 сентября. Ли Чжаньшу намерен посетить галлерею инноваций, чтобы получить из первых рук информацию о будущих разработках компании.

Напомним, что в июле вышеупомянутый комплекс посетила министр финансов США Джанет Йеллен.

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