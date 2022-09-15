Сеул, 15 сентября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу посетит в ходе визита в Южную Корею комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (R&D) LG Group. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на источник в правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Напомним, что главный законодатель Китая должен прибыть в Сеул 15 сентября.

Сообщается, что китайская делегация посетит LG Sciencepark, где расположены научно-исследовательские подразделения девяти дочерних компаний LG, 16 сентября. Ли Чжаньшу намерен посетить галлерею инноваций, чтобы получить из первых рук информацию о будущих разработках компании.

Напомним, что в июле вышеупомянутый комплекс посетила министр финансов США Джанет Йеллен.