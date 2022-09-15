Барнаул, , 11:31 — REGNUM Тема привлечения заключённых на стройки в последнее время поднимается уже не впервые, но поскольку на этот раз ее озвучил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, видимо, она обсуждается на самом высоком уровне и вскоре может быть реализована, считает руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он также отметил, чего стоит опасаться:

Стройка Boztay_Akimkhan

«Объективные предпосылки к использованию заключённых на стройках есть. Во-первых, страна остро нуждается в рабочих руках — многие мигранты в последние годы покинули Россию, а граждане России не спешат занимать покинутые рабочие места, в том числе, и на стройках. Во-вторых, вполне логично и целесообразно привлекать осуждённых не только к общественно полезным работам (уборке мусора, высадке зелёных насаждений и т.п.), но и к другим видам работ, осуществление которых необходимо государству (в том числе в строительстве).

Однако здесь нужно помнить о мотивации осуждённых к общественно полезному труду — если государству таковую не предложит (а лучший мотив — это достойная его оплата, ведь принудительные работы по закону должны оплачиваться), то особого толку от использования труда осуждённых, на мой взгляд, не будет».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что на российские стройки могут привлечь осуждённых по нетяжёлым экономическим статьям, сообщил 15 сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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