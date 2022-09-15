Стокгольм, , 11:34 — REGNUM Уже всем известно, что новое правительство Швеции возглавит лидер Умеренных Ульф Кристерссон. Однако кто же займет министерские посты в новом кабинете министров? По словам политического обозревателя газеты Aftonbladet Лен Мелин, не стоит списывать со счетов бывшего премьер-министра и министра иностранных дел Швеции Карла Бильдта.

Карл Бильдт Bengt Nyman

Политический обозреватель Мелин склоняется к тому, что Бильдт получит пост министра иностранных дел Швеции. Бильдт долгое время оставался вне политики, но его имя громко звучит даже сегодня, поскольку именно он вел Швецию на пути в ЕС. Мелин назвала его «маленьким джокером» в колоде правой оппозиции.

«Я говорила с ним сегодня. Он не говорит, что он в этом заинтересован. Но, прежде всего, «нет» он тоже не говорит», — добавила журналистка.

Отмечается, что пост министра финансов Швеции получит официальный представитель Умеренных по вопросам политики и экономики Элизабет Свантессон.

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