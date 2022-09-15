Ульяновск, , 11:30 — REGNUM Симбирской епархии предоставили разрешение на религиозное использование» участка площадью 1,4 тыс. кв. метра в Заволжье в Ульяновске. Соответствующее постановление подписал глава регионального центра Дмитрий Вавилин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Земля Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идёт о предоставлении разрешения епархии на земельный участок в Заволжье.

«Предоставить православной религиозной организации Симбирской епархии Русской православной церкви […] разрешение на условно разрешённый вид использования земельного участка «религиозное использование» площадью 1400 кв. м, […] расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Карбышева, территориальная зона Ж4», — говорится в сообщении.

Ранее в Симбирской епархии поясняли, что в 2018 году один из благотворителей на правах аренды передал участок в Заволжском районе Ульяновска. Изначально он был выделен под строительство торговых площадей, в июле 2022 года на общественных обсуждениях рекомендовали предоставить епархии разрешение на изменение вида использования — для размещения объекта религиозного назначения, что позволило бы возвести храм.

Предварительно сообщалось, что новый храм будет рассчитан на 250 человек и будет освящён в честь Преображения Господня.