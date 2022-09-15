Триполи, , 11:33 — REGNUM Тяжёлая экономическая ситуация в Египте вынуждает граждан страны становиться мигрантами и пытаться проникнуть в Европу нелегальным путём. Об этом 15 сентября сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Мигранты

По данным журналистов, за последние месяцы власти Ливии депортировали 747 египтян, задержанных по обвинению в незаконном пересечении границы и попытках попасть в Италию.

Отмечается, что часть мигрантов составляют подростки в возрасте 13−16 лет, родители которых платят контрабандистам не менее $6000 за возможность переправиться через Средиземное море.

Предположительно, египтяне решаются на отправку своих детей в Италию из-за миграционного законодательства этой страны, которое запрещает депортацию несовершеннолетних. По оценке Al-Araby-al-Jadid, в ближайшее время число мигрантов из Египта будет расти, так как экономическая ситуация в стране и регионе ухудшается.