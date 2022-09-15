Брюссель, , 11:29 — REGNUM В Брюсселе 13–14 октября состоится встреча министров обороны стран — участниц Североатлантического альянса (НАТО). Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба НАТО.

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«Заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны пройдет в четверг, 13 октября, и пятницу, 14 октября, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе», — говорится в сообщении.

Также указывается, что председателем на ней будет генсек альянса Йенс Столтенберг. При этом повестка названной встречи не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что одна из главных задач для НАТО — не допустить эскалации конфликта с Россией.