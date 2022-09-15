Стокгольм, 15 сентября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Проигравшая на выборах в риксдаг премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, сообщившая о своей отставке в ночь на 15 сентября, встретится с тальманом Андреасом Норленом, чтобы официально вручить ему прошение об отставке с поста премьер-министра в 12:00 по московскому времени. Об этом сообщили шведские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон

До момента формирования нового кабинета министров Андерссон будет возглавлять переходное правительство. Уходить из политики затем она не собирается, а будет возглавлять партию Социал-демократов в оппозиции.

Напомним, что на выборах 11 сентября победу одержал тогдашний лидер правой оппозиции, а ныне будущий премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

СМИ отмечают, что вполне вероятно, что тальман Норлен официально поручит Кристерссону сформировать правительство уже сегодня, 15 сентября.