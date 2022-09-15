Уфа, 15 сентября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Число авиарейсов увеличивают из Уфы в Баку. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

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«Авиакомпания Azerbaijan Airlines — AZAL увеличивает частоту полетов в Баку до трех раз в неделю», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что перелеты будут осуществляться по вторникам, четвергам и воскресеньям на самолетах типа Embraer Е-190 вместимостью 106 мест.

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