Самарканд, Узбекистан, 15 сентября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) смогут обсудить на саммите в Самарканде ключевые проблемы международной и региональной повестки дня. Россия надеется на укрепление роли и позиции ШОС в системе международных отношений, заявила постоянный представитель РФ при Секретариате ШОС Наталья Степкина 15 сентября журналистам.

Василий Верещагин. Самарканд. 1869-1870

Она отметила, что такой саммит впервые за три года проходит в очном формате. В нём участвуют руководители всех государств. Они смогут провести откровенный, доверительный и открытый разговор по всем ключевым проблемным моментам нынешней международной и региональной повестки дня, а также по всем вопросам внутри ШОС.

«Мы рассчитываем, что итоги саммита станут важным фактором в укреплении роли и позиции ШОС в современной системе международных отношений, расширении географического ареала и направлений практического сотрудничества, укреплении гуманитарных и культурных связей, что немаловажно для устойчивого развития, обеспечения стабильности и безопасности», — сказала дипломат.

По её словам, расширяется повестка для работы ШОС. Негативно повлияли на многостороннее сотрудничество пандемия, локдауны и отсутствие личных контактов. Теперь есть надежда на определенный импульс для деятельности ШОС, на появление новых идей по совершенствованию работы форума.

Двухдневный саммит ШОС начался в Самарканде 15 сентября.

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