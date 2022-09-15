Оренбург, , 11:28 — REGNUM В афише кинотеатра Оренбурга появились интересные названия знакомых зарубежных фильмов, которые оказались под запретом из-за санкций, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скрин афиши kinokosmos.ru

В расписании указаны кинолектории. Кассиры поясняют, что в рамках этого формата зал арендуется, но билеты на мероприятие может купить любой желающий.

Напомним, западные кинокомпании отозвали лицензии из России. Однако остались желающие посмотреть хорошее кино на большом экране. Предприниматели нашли выход из создавшейся ситуации. Был придуман формат кинолектория. Названия фильмов, чтобы не обвинили в нарушении авторских прав, остроумно изменили. В частности, лента «Фантастические твари» превратилась в «Волшебные животные: загадки сильнейшего мага Альберта из Хогвартса», «Миньоны: Грювитация» — в «Банана: гравитация», «Топ Ган: Мэверик» — в «Том Круз: Мажорик», а «Мир Юрского периода» — в «Мир Юры в парке».

В интернете обсуждают такой ход оренбургских предпринимателей и отмечают, что в разные времена шли на изобретения. Так, в перестроечные годы, до появления пиратских видеосалонов, открывали кинокафе и киноклубы с выступлением киноведов. Кинолектории практиковали в 1970-е годы. Изменение названий фильмов пользователи интернета восприняли с юмором. Они предлагают свои смешные варианты названий ряда фильмов.