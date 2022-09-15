Вашингтон, , 11:27 — REGNUM Сланцевая промышленность США предупреждает, что не сможет спасти Европу за счет увеличения поставок нефти и газа будущей зимой на фоне опасений, что из-за резкого падения российского экспорта цены на нефть вновь поднимутся выше 100 долларов за баррель, сообщает Financial Times.

Добыча сланцевой нефти в США

Рост нефтяных цен может возобновиться, когда эмбарго ЕС на ввоз нефти из России вступит в полную силу в конце этого года. Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что эмбарго «может вызвать скачок цен на нефть».

Однако руководители сланцевых компаний США, располагающие огромными запасами нефти и газа, которые можно было бы использовать для смягчения энергетического кризиса в Европе, говорят, что не смогут увеличить поставки достаточно быстро, чтобы предотвратить зимний дефицит.

«Не то чтобы США могли накачать еще кучу нефти. Наше добыча такова, какова она есть, — сказал глава компании Quantum Energy Partners, одного из крупнейших инвесторов в сланцевые месторождения, Уил Ванлох. — Никакого спасения не предвидится. Ни по нефти, ни по газу».

Экспорт нефти и сжиженного газа из США вырос, но уже близок к максимуму, сказали руководители отрасли и предупредили, что рост добычи сырой нефти в этом году не дотянет до прогнозируемых правительством 1 млн баррелей в сутки.

Отвечая на вопрос о перспективах значительного увеличения добычи в сланцевой промышленности США, исполнительный директор компании Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд сказал: «Нет, я этого не ожидаю».

«Мы не добавляем [буровые] установки, и я не вижу, чтобы кто-то еще добавлял», — сказал Шеффилд, руководитель одной из крупнейших нефтедобывающих компаний в США.

По его прогнозам, цены на сырую нефть могут подняться выше 120 долларов за баррель будущей зимой из-за сокращения поставок.

Хотя гиганты Chevron и ExxonMobil, а также некоторые частные компании наращивают объемы бурения, общее число работающих буровых установок в последние недели не росло, а производительность каждой скважины упала.

Исполнительный директор частной инвестиционной группы Kimmeridge Energy Бен Делл считает, что инвесторы сланцевой отрасли не дадут своего благословения на значительное увеличение добычи, предпочитая модель с низким уровнем производства и высокой прибылью.

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