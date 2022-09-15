«Спасения не будет» — сланцевая нефть из США не защитит Европу от дефицита
Вашингтон, 15 сентября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Сланцевая промышленность США предупреждает, что не сможет спасти Европу за счет увеличения поставок нефти и газа будущей зимой на фоне опасений, что из-за резкого падения российского экспорта цены на нефть вновь поднимутся выше 100 долларов за баррель, сообщает Financial Times.
Рост нефтяных цен может возобновиться, когда эмбарго ЕС на ввоз нефти из России вступит в полную силу в конце этого года. Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что эмбарго «может вызвать скачок цен на нефть».
Однако руководители сланцевых компаний США, располагающие огромными запасами нефти и газа, которые можно было бы использовать для смягчения энергетического кризиса в Европе, говорят, что не смогут увеличить поставки достаточно быстро, чтобы предотвратить зимний дефицит.
«Не то чтобы США могли накачать еще кучу нефти. Наша добыча такова, какова она есть, — сказал глава компании Quantum Energy Partners, одного из крупнейших инвесторов в сланцевые месторождения, Уил Ванлох. — Никакого спасения не предвидится. Ни по нефти, ни по газу».
Экспорт нефти и сжиженного газа из США вырос, но уже близок к максимуму, сказали руководители отрасли и предупредили, что рост добычи сырой нефти в этом году не дотянет до прогнозируемых правительством 1 млн баррелей в сутки.
Отвечая на вопрос о перспективах значительного увеличения добычи в сланцевой промышленности США, исполнительный директор компании Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд сказал: «Нет, я этого не ожидаю».
«Мы не добавляем [буровые] установки, и я не вижу, чтобы кто-то еще добавлял», — сказал Шеффилд, руководитель одной из крупнейших нефтедобывающих компаний в США.
По его прогнозам, цены на сырую нефть могут подняться выше 120 долларов за баррель будущей зимой из-за сокращения поставок.
Хотя гиганты Chevron и ExxonMobil, а также некоторые частные компании наращивают объемы бурения, общее число работающих буровых установок в последние недели не росло, а производительность каждой скважины упала.
Исполнительный директор частной инвестиционной группы Kimmeridge Energy Бен Делл считает, что инвесторы сланцевой отрасли не дадут своего благословения на значительное увеличение добычи, предпочитая модель с низким уровнем производства и высокой прибылью.