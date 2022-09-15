Новосибирск, 15 сентября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Депутат новосибирского Законодательного собрания и генеральный директор строительной фирмы «Энергомонтаж» Иван Сидоренко задержан по делу о мошенничестве. Об этом 15 сентября со ссылкой на свои источники информации в правоохранительных органов сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирск

Уточняется, что Иван Сидоренко задержан на 48 часов. 16 сентября суд должен вынести меру пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября стало известно, что в отношении депутата Заксобрания Новосибирской области возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве. Предполагается, что речь идёт о махинациях с земельным участком в Калининском районе. Предварительный ущерб — более 160 млн рублей. Ивану Сидоренко грозит до десяти лет лишения свободы.

Читайте также: Депутат новосибирского парламента попал под уголовное дело