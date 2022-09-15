Новосибирского депутата задержали по делу об особо крупном мошенничестве
Новосибирск, 15 сентября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Депутат новосибирского Законодательного собрания и генеральный директор строительной фирмы «Энергомонтаж» Иван Сидоренко задержан по делу о мошенничестве. Об этом 15 сентября со ссылкой на свои источники информации в правоохранительных органов сообщает ТАСС.
Уточняется, что Иван Сидоренко задержан на 48 часов. 16 сентября суд должен вынести меру пресечения.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября стало известно, что в отношении депутата Заксобрания Новосибирской области возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве. Предполагается, что речь идёт о махинациях с земельным участком в Калининском районе. Предварительный ущерб — более 160 млн рублей. Ивану Сидоренко грозит до десяти лет лишения свободы.
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