Самарканд, Узбекистан, 15 сентября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Эффективность реализации зерновой сделки обсудят президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече 16 сентября. Об этом 15 сентября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

«Президент Путин и Эрдоган договорились в завтрашней беседе обсудить то, как реализуется эта сделка, а также оценить эффективность реализации этой сделки», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября Путин обсудил с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем возможность продления и расширения сделки по зерну.