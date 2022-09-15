Богдан Борман, 15 сентября 2022, 13:45 — REGNUM До 2014 года в Мариуполе было немало памятников и мемориальных досок. Но после государственного переворота большая часть памятных знаков начала уничтожатся. И, в отличие от многих других городов б. УССР, всё это демонтировали ночью, трусливо и подло. Да, улицы переименовывались. Не нужны были новой власти улицы и памятники Ленина, Жданова, Артёма и других деятелей Советского Союза. Чтить нужно было совсем других «героев», против которых и воевали наши предки.
Во время штурма Мариуполя весной этого года пострадали не только множество домов, но и исторические строения. А вот большая часть памятников уцелела. Предлагаю сегодня посмотреть на эти памятники, как уцелевшие, так и новые.
На Вечном огне в рамках «декомунизации» киевский режим запретил советский символ — красную звезду. А газ — это слишком дорого и не нужно. Звёзды вернулись, ну а газа в этом районе города пока нет.
В Мариуполе есть два места, посвященных знаменитому барду, поэту и актёру Владимиру Высоцкому. Это памятник и барельеф. Памятник изображает Высоцкого в образе Глеба Жеглова из советского телефильма «Место встречи изменить нельзя». Памятник уцелел (только вандалы выломали револьвер из руки Жеглова), но нуждается в чистке. Так же как и барельеф знаменитого барда.
Знаменитая скульптурная группа из трёх фигур изображает красноармейца, солдата Великой Отечественной войны и советского космонавта. Если вы обратите внимание на верх обелиска, то заметите привинченный лист железа. Под ним большой комсомольский значок, который укронацисты технически не смогли отделить от общей конструкции. Как только освободится подходящий кран, «железка» будет удалена. А вот советские ордена уже вернулись на памятник.
На площади Ленинского комсомола возведены два памятника — мариупольской бабушке с красным флагом и Василию Маргелову — настоящему отцу ВДВ.
Мурал «Милана» — это самая красивая настенная роспись в городе. Картина получила незначительные повреждения и будет реконструирована.
15 сентября будет готов памятник защитнику земли русской князю Александру Невскому. Идут последние работы по подготовке постамента, на котором и будет стоять конная фигура.
Парк 50-летия Победы и его символ — боевой советский самолет — в данный момент уже ремонтируется. Ремонт капитальный — этот район сильно пострадал во время штурма города. Некоторые дома в этом районе ремонту не подлежат.
Как видим, реставрируются уцелевшие памятники (хотя в приоритете сейчас, конечно, стройка новых домов) и устанавливаются новые. Ждём возвращения Ленина на постамент — пусть у врагов настроение будет еще хуже.