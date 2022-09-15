15 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Богдан Борман, , 13:45 — REGNUM До 2014 года в Мариуполе было немало памятников и мемориальных досок. Но после государственного переворота большая часть памятных знаков начала уничтожатся. И, в отличие от многих других городов б. УССР, всё это демонтировали ночью, трусливо и подло. Да, улицы переименовывались. Не нужны были новой власти улицы и памятники Ленина, Жданова, Артёма и других деятелей Советского Союза. Чтить нужно было совсем других «героев», против которых и воевали наши предки.

Памятник воинам-освободителям (площадь Ленинского комсомола) Богдан Борман © ИА REGNUM

Памятник воинам-освободителям (площадь Ленинского комсомола) Богдан Борман © ИА REGNUM

Во время штурма Мариуполя весной этого года пострадали не только множество домов, но и исторические строения. А вот большая часть памятников уцелела. Предлагаю сегодня посмотреть на эти памятники, как уцелевшие, так и новые.

Памятник погибшим морякам Азовского морского пароходства Богдан Борман © ИА REGNUM

На Вечном огне в рамках «декомунизации» киевский режим запретил советский символ — красную звезду. А газ — это слишком дорого и не нужно. Звёзды вернулись, ну а газа в этом районе города пока нет.

Монумент «Жертвам фашизма» Приморский район Мариуполя Богдан Борман © ИА REGNUM

Монумент «Жертвам фашизма» Приморский район Мариуполя Богдан Борман © ИА REGNUM Вечный огонь пока не горит — в большей части города не восстановлена подача газа Богдан Борман © ИА REGNUM

В Мариуполе есть два места, посвященных знаменитому барду, поэту и актёру Владимиру Высоцкому. Это памятник и барельеф. Памятник изображает Высоцкого в образе Глеба Жеглова из советского телефильма «Место встречи изменить нельзя». Памятник уцелел (только вандалы выломали револьвер из руки Жеглова), но нуждается в чистке. Так же как и барельеф знаменитого барда.

Памятный знак Высоцкому — площадь Ленинского комсомола Богдан Борман © ИА REGNUM Памятный знак Высоцкому — площадь Ленинского комсомола Богдан Борман © ИА REGNUM

Памятник Высоцкому нуждается в очистке. Вандалы оторвали револьвер из рук Высоцкого в образе Глеба Жеглова из советского телефильма «Место встречи изменить нельзя» Богдан Борман © ИА REGNUM

Памятник Высоцкому в Мариуполе Богдан Борман © ИА REGNUM Памятник Высоцкому в Мариуполе Богдан Борман © ИА REGNUM

Скульптура дракона, установлена в год дракона на мариупольском «Арбате» Богдан Борман © ИА REGNUM

Напротив дракона стоит миниатюрный памятник архитектору Нильсену Богдан Борман © ИА REGNUM

Знаменитая скульптурная группа из трёх фигур изображает красноармейца, солдата Великой Отечественной войны и советского космонавта. Если вы обратите внимание на верх обелиска, то заметите привинченный лист железа. Под ним большой комсомольский значок, который укронацисты технически не смогли отделить от общей конструкции. Как только освободится подходящий кран, «железка» будет удалена. А вот советские ордена уже вернулись на памятник.

Скульптурная группа из трёх фигур. Изображает красноармейца, солдата Великой Отечественной войны и советского космонавта. Богдан Борман © ИА REGNUM

Скульптурная группа расположена около бывшего кинотеатра «Комсомолец» (Приморский район) Богдан Борман © ИА REGNUM

Под привинченным листом железа большой комсомольский значок, который укронацисты технически не смогли отделить от общей конструкции Богдан Борман © ИА REGNUM

Советские ордена уже вернулись на памятник Богдан Борман © ИА REGNUM

На площади Ленинского комсомола возведены два памятника — мариупольской бабушке с красным флагом и Василию Маргелову — настоящему отцу ВДВ.

Героям Советского Союза — мариупольцам на площади Ленинского комсомола в Мариуполе Богдан Борман © ИА REGNUM

Памятник знаменитой бабушке с красным флагом из Мариуполя — площадь Ленинского комсомола Богдан Борман © ИА REGNUM

Героям Советского Союза — мариупольцам Богдан Борман © ИА REGNUM Героям Советского Союза — мариупольцам Богдан Борман © ИА REGNUM

Бюст Маргелова — установлен недавно Богдан Борман © ИА REGNUM

Мурал «Милана» — это самая красивая настенная роспись в городе. Картина получила незначительные повреждения и будет реконструирована.

Мурал «Милана» сильно пострадал во время обстрела, работы по восстановлению уже начались Богдан Борман © ИА REGNUM

15 сентября будет готов памятник защитнику земли русской князю Александру Невскому. Идут последние работы по подготовке постамента, на котором и будет стоять конная фигура.

На этом месте будет установлен памятник Невскому Богдан Борман © ИА REGNUM

Официальные строительные документы с ТТХ на возведение памятника Невскому Богдан Борман © ИА REGNUM

Парк 50-летия Победы и его символ — боевой советский самолет — в данный момент уже ремонтируется. Ремонт капитальный — этот район сильно пострадал во время штурма города. Некоторые дома в этом районе ремонту не подлежат.

Памятник самолёту в Парке победы Богдан Борман © ИА REGNUM

Памятник самолёту в Парке победы Богдан Борман © ИА REGNUM Памятник самолёту в Парке победы Богдан Борман © ИА REGNUM

Парк Победы сейчас на капитальном ремонте Богдан Борман © ИА REGNUM

Как видим, реставрируются уцелевшие памятники (хотя в приоритете сейчас, конечно, стройка новых домов) и устанавливаются новые. Ждём возвращения Ленина на постамент — пусть у врагов настроение будет еще хуже.