Грозный, 15 сентября 2022, 11:25 — REGNUM В Чечне планируют создать филиал самого престижного вуза России — МГУ. Учебное заведение откроют на базе Грозненского международного университета. Соглашение об открытии филиала было заключено между руководством МГУ и правительством республики.
Организационные моменты открытия филиала были обсуждены 14 сентября в ходе совещания с участием заместителя министра науки и высшего образования России Дмитрия Афанасьева, которое прошло в онлайн-режиме. Были обсуждены дорожная карта, вопросы финансирования, организационные вопросы о лицензировании и присвоении учебному заведению юридического адреса, а также размещении профессорско-преподавательского состава МГУ.
Ранее сообщалось, что Грозненский международный университет будет открыт до конца 2022 года. Планируется разместить его в восьми здания, три из которых станут учебными корпусами, еще два — общежитиями.